Roma-New Balance, accordo vicino: le cifre

La Roma sembra aver trovato il suo sponsor tecnico per le prossime stagioni, con l’accordo con la New Balance che sembra ad un passo.

Un indizio importante è arrivato nei giorni scorsi, quando Ryan Friedkin è sbarcato a Fiumicino con addosso una felpa griffata proprio New Balance. Semplice casualità oppure no, ormai sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che l’azienda americana vestirà i colori giallorossi nel prossimo futuro. In ogni caso il tempo stringe quindi ci saranno sicuramente novità ufficiali a breve.

Roma, le cifre del possibile accordo con New Balance

Come riporta Il Romanista,salvo ribaltoni sarà appunto la New Balance a prendere il posto della Nike. Con cifre decisamente importanti. L’azienda dovrebbe versare una cifra di 3-4 milioni di euro lordi, nel senso che a questa cifra sarà sottratta la spesa per il materiale tecnico delle squadre giallorosse (circa 1-1,5 milioni di euro). Ma soprattutto dovrebbe garantire una percentuale alta di royalties sul venduto (si dice il 40%) decisamente più alta di quella garantita in questi anni da Nike. L’accordo potrebbe essere ufficializzato già nei prossimi giorni.