Lazio-Roma, Zaniolo è fin troppo carico: promessa non mantenuta

Inizia a scaldarsi l’ambiente della capitale per il sentitissimo derby Lazio-Roma che è in calendario il prossimo venerdì sera.

Una partita nella quale purtroppo mancherà il calore delle due tifoserie sugli spalti, ma non mancherà di certo lo spettacolo. Lazio e Roma si sfideranno per la supremazia cittadina e per prendersi tre punti utili per rimanere nei quartieri alti della graduatoria. Nei giorni precedenti alla sfida sale tantissimo la tensione, nessuno ovviamente vuole perdere. Anche se non sarà della sfida, Zaniolo ha voluto caricare i tifosi giallorossi tornando protagonista sui social.

Roma, Zaniolo torna su Instagram

Qualche giorno fa il numero 22 della Roma, che purtroppo non potrà essere della sfida a causa di un grave infortunio, aveva annunciato l’addio al mondo dei social dopo le tante notizie “gossippare” uscite sul suo conto. Ma a quanto pare ci ha ripensato, tornando su Instagram per sottolineare ancora l’amore per i colori giallorossi. “Tutti uniti per una settimana da Roma. Daje!” il commento di Zaniolo ad una serie di stories dedicate al derby. Una carica che proverà a trasmettere ai compagni che scenderanno in campo venerdì in questa partita così importante.