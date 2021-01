Bernard ed El Shaarawy restano in principali obiettivi di calciomercato sulla trequarti, ma la Roma sta studiando anche altri profili

Paulo Fonseca ha le idee chiare e in vista del mercato di gennaio ha escluso l’arrivo di un nuovo centrocampista. Per mantenere in alto la Roma, l’allenatore portoghese è convinto di aver bisogno solamente di un esterno destro e di un trequartista. Per quanto riguarda l’attacco, i due principali obiettivi restano Bernard ed El Shaarawy, ma il nuovo general manager Tiago Pinto continua a studiare anche altri profili per non farsi cogliere impreparato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, doppio sorriso Tiago Pinto | Spunta la clausola

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, obiettivo colpo a parametro zero per giugno

Calciomercato Roma, idea Lanzini in attacco

In patria, l’ex Benfica sta monitorando la situazione di Otavio, in scadenza con il Porto, mentre in Argentina si parla di Carrascal del River Plate. Il profilo nuovo arriva, però, dall’Inghilterra e risponde al nome di Manuel Lanzini. L’argentino non sta vivendo una delle sue migliori stagioni (circa 600 minuti giocati ed un solo gol) e potrebbe valutare eventuali offerte già a gennaio. L’identikit non dispiace affatto dalle parti di Trigoria, ma serve l’apertura del West Ham al prestito.