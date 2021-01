Calciomercato Roma, doppio sorriso Tiago Pinto | Spunta la clausola

Calciomercato Roma, doppio sorriso per il nuovo general manager giallorosso Tiago Punto. Guarito ufficialmente dal coronavirus, può agire in prima persona e sfruttare una clausola per l’ingaggio di El Shaarawy.

Finalmente un sorriso per Tiago Punto, anzi due. I primi giorni alla Roma sono stati decisamente movimentati. Partito dal Portogallo convinto di avere superato il coronavirus dopo un tampone negativo, ha invece scoperto a Roma di essere ancora positivo. Da qui la paura anche per Fonseca, poi l’incidente stradale di Morgan De Sanctis. Ora il nuovo geeneral manager giallorosso ha ufficialmente superato il coronavirus e ha assistito a Trigoria all’allenamento odierno della squadra. Un’altra notizia positiva è quella riportata da Sky Sport che riguarda El Shaarawy, obiettivo sensibile dei giallorossi per questa sessione di calciomercato.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, ufficiale il ritorno del portiere dal prestito

LEGGI ANCHE—>Roma verso il derby con due possibili ballottaggi

Calciomercato Roma, lo Shakhtar Donetsk rivuole Bernard

Sul contratto del calciatore sarebbe infatti presente una clausola di mancato adattamento al calcio cinese. Ancora non è chiaro se questo cavillo burocratico potrà essere utilizzato per liberare a zero El Shaaraawy, che sarebbe così poi libero di firmare per la Roma. Perché l’attaccante ha i giallorossi nel cuore e si sta già allenando intensamente per arrivare subito pronto a giocare, ha già scelto la sua destinazione. L’unico intoppo, non di poco conto in realtà, è lo Shanghai Shenhua che dopo avere investito tanti soldi per ingaggiarlo non vorrebbe perderlo così. Il braccio di ferro è iniziato ma la Roma non può aspettare troppo tempo: ecco perché l’alternativa Bernard resta sempre in piedi.