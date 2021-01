Calciomercato Roma, serve il trequartista: la situazione

Giorni sempre più caldi per il calciomercato della Roma, con Fonseca che aspetta al più presto rinforzi per affrontare il resto della stagione.

Il laterale destro rimane un investimento per il futuro, più che altro la priorità è quella di trovare un nuovo attaccante e trequartista che rimpolpi le alternative del tecnico portoghese. Che in quel ruolo non ha avuto mai a disposizione purtroppo Zaniolo, il cui rientro sarà ad aprile, e nemmeno Pastore. L’argentino è rientrato da poco e si spera possa tornare a offrire il suo contributo al più presto. El Shaarawy e Bernard rimangono gli obiettivi principali di Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, El Shaarawy può arrivare gratis

Per quanto riguarda il “Faraone”, si sa benissimo che la sua volontà è quella di tornare a vestire il giallorosso. E’ un giocatore con qualità diverse da quelle di Bernard, garantisce più profondità e ha un maggiore fiuto del gol. Come sottolinea il Corriere dello Sport, potrebbe essere preso gratis a titolo definitivo. Il fratello del calciatore è infatti in Cina per risolvere il contratto con lo Shangai Shenhua. Per Bernard la situazione è diversa, il brasiliano potrebbe essere inserito in una trattativa che vedrebbe coinvolto anche Olsen, già ora in prestito all’Everton di Ancelotti. I giallorossi prima di impegnarsi però vorrebbero riuscire a cedere almeno una pedina per non appesantire il monte stipendi.