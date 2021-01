Calciomercato Roma, frenata Montiel: ecco perché

Acquisti ma anche cessioni. Il calciomercato della Roma è aperto e la dirigenza è al lavoro per migliorare la rosa di Fonseca.

Tiago Pinto cerca una pedina sulla fascia destra e il nome caldo continua a rimanere quello di Montiel, esterno del River Plate. Ma l’argentino non è il solo finito sul taccuino del dirigente giallorosso. Che continua a monitorare anche altri giovani come Soppy del Rennes, Celik del Lille e Frimpong del Celtic. Elementi che in ogni caso sono degli investimenti per il futuro di una squadra che vuole continuare a crescere. In pole position rimane comunque Montiel. Per il quale però potrebbe esserci una frenata.

Calciomercato Roma, il River spera di rinnovare con Montiel

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, in casa River Plate sono convinti di riuscire a rinnovare il contratto di Montiel in modo da non perdere il calciatore per una somma esigua. E anche lo stesso calciatore starebbe pensando di posticipare il suo approdo in Europa nella prossima estate. Una mossa che potrebbe portare i giallorossi verso altre strade, considerando che un eventuale rinnovo farebbe senz’altro aumentare il valore del suo cartellino. Anche il Lione di Rudi Garcia, altro club molto interessato, rimane alla finestra.