Calciomercato Roma, ha detto no alla proposta del Parma

Per il calciomercato della Roma questi sono giorni davvero molto importanti. Acquisti e cessioni in vista per migliorare la rosa.

I giallorossi vorrebbero accogliere dei nuovi elementi in squadra, principalmente un laterale destro e un trequartista. Tuttavia devono fare i conti anche con l’aspetto economico e con un monte ingaggi che non può essere appesantito. Per questo prima di eventuali arrivi bisognerà che ci siano delle partenze. Uno dei calciatori che potrebbero lasciare, almeno momentaneamente, la capitale è Carles Perez. Lo spagnolo, nonostante le qualità non gli manchino di certo, non è riuscito a inserirsi bene negli schemi di Fonseca. Accentrandosi dietro Dzeko non rende per come farebbe nel ruolo di esterno offensivo. Per questo motivo i giallorossi potrebbero cederlo in prestito per fargli trovare più spazio.

Calciomercato Roma, no di Perez al Parma

Come ha riportato il giornalista Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il calciatore spagnolo era finito nel mirino del Parma, pronto a prenderlo in prestito fino alla fine della stagione. Una soluzione che gli avrebbe consentito senz’altro di scendere in campo con maggiore continuità. Carles Perez però ha declinato l’offerta, per cui almeno per il momento rimarrà a disposizione di Paulo Fonseca. I ducali seguono anche Falco del Lecce.