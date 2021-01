By

La Roma potrebbe vedere a breve un addio indolore a centrocampo: il calciatore è pronto alla rescissione del contratto

Non solo il capitolo acquisti da risolvere nel calciomercato della Roma, ma anche quello legato agli addii. Infatti ci sono diversi calciatori che potrebbero lasciare la capitale in questa sessione invernale o fine stagione.

La clamorosa indiscrezione però sembrerebbe riguardare un calciatore che non indossa più la maglia della Roma, bensì quella del Rennes, ovvero Steven N’Zonzi. Il centrocampista francese, la cui esperienza in giallorosso non è stata delle migliori, secondo quanto riportato da ‘Foot Mercato’, sarebbe pronto a trattare la rescissione del contratto con la società romanista. Su di lui sembrerebbe esserci l’interesse di alcuni club inglesi, anche importanti.

Calciomercato Roma, N’Zonzi pronto a rescindere il contratto: possibile futuro in Premier

Il legame tra Steven N’Zonzi e la Roma sembrerebbe vicino alla definitiva chiusura. Infatti il centrocampista francese che al momento milita in Ligue 1 con la maglia del Rennes, sembrerebbe intenzionato a trattare con i giallorossi la rescissione del proprio contratto.

Su di lui sembrerebbe esserci l’interesse di vari club di Premier League, in particolare dell’Arsenal, che potrebbe pensare a lui già in questa sessione invernale di calciomercato. Coì dopo 39 presenze con la maglia giallorossa, non proprio brillanti, tra N’Zonzi e la Roma sembrerebbe essere arrivato il tanto atteso atto finale che separerà definitivamente le due strade.