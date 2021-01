Autore forse della migliore prestazione da quando è arrivato nella capitale, Pau Lopez ha scelto il suo futuro. Già nel post gara di Roma-Inter, l’estremo difensore spagnolo aveva confermato la sua volontà di rimanere nel club giallorosso, lottando con tutte le sue forze per mantenere il posto da titolare, viste anche le condizioni fisiche recenti di Antonio Mirante.

Calciomercato Roma, rifiutata offerta Pau Lopez

Secondo quanto riportato da ‘forzaroma.info’, l’ultima offerta arrivata per l’ex giocatore del Betis Siviglia, acquistato dalla Roma nell’estate del 2019 per 23,5 milioni di euro, è quella del West Ham, club di Premier League che ha proposto al club capitolino un prestito con obbligo di riscatto fissato al realizzarsi di certe condizioni. Offerta rispedita al mittente, con la volontà del portiere, ma a questo punto anche della Roma stessa, di far rimanere il ragazzo e puntare su Pau Lopez.

Pau Lopez a caccia della continuità

Non solo gli Hammers, ma anche altre offerte sono arrivate per lo spagnolo, che però sono state tutte rifiutate. Tra qualche giorno ci sarà il derby della capitale, sfida che proprio l’anno scorso aveva segnato le prime prestazioni negative di Pau Lopez. Venerdì il titolare sarà sicuramente lui e vedremo come risponderà in campo, se riuscirà a trovare la costanza che gli è mancata fino adesso.