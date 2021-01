Calciomercato Roma, occasione in prestito | La risposta del Borussia Dortmund

Calciomercato Roma, il Borussia Dortmund dovrà fare a meno di Witsel per infortunio fino alla fine della stagione. Ci sarebbe l’occasione Diawara in prestito, ma la risposta dei gialloneri è stata negativa.

Il 2021 è iniziato male per il Borussia Dortund che ha perso per infortunio il centrocampista Alex Witsel. Si è infortunato al tendine d’Achille e salterà il resto della stagione. Un buco a centrocampo che potrebbe trovare una soluzione tampone nella finestra di calciomercato in corso. Ad esempio Amadou Diawara, chiuso nella Roma da Veretout, Villar, Pellegrini e Cristante, potrebbe essere una soluzione a un costo abbordabile. La Roma potrebbe anche cederlo in prestito e c’è stato un sondaggio di intermediari con la dirigenza giallonera per capire se il profilo poteva essere di interesse.

Calciomercato Roma, no al prestito di Diawara

La risposta del Borussia Dortmund è stata però negativa. E il motivo lo ha spiegato alla stampa senza troppi giri di parole anche il direttore sportivo Zorc. Non ha fatto un riferimento in particolare a Diawara, semplicemente ha dichiarato che il Borussia Dortmund non ha bisogno di sostituire Witsel perché già coperto nel ruolo.

Queste le sue parole ai microfoni di Sport1: “Abbiamo in rosa come centrocampista Emre Can che ha fatto molto bene quando ha sostituito Witsel. Inoltre Bellingham tornerà dall’infortunio la prossima settimana, motivo per cui non siamo preoccupati”.