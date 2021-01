La Roma lavora sul calciomercato invernale anche in chiave futura: scambio in Serie A per arrivare al portiere

Settimana delicatissima per la Roma, che venerdì sera affronterà il derby contro la Lazio. Una partita che sicuramente servirà a capire se sia lecito sognare o meno, viste le ottime prestazioni messe in campo dalla squadra in questa stagione. Nel frattempo però non bisogna far passare in secondo piano la questione calciomercato, con la società che cerca nuovi rinforzi per Paulo Fonseca.

Anche in questo gennaio la Roma lavora in chiave futuro per assicurarsi il futuro tra i pali. Nel mirino giallorosso sembrerebbe esserci il portiere del Verona, Marco Silvestri. Idea di scambio per arrivare all’estremo difensore.

Calciomercato Roma, obiettivo Silvestri per la porta: scambio con Diawara

Potrebbero tornare ad incrociarsi i destini di Amadou Diawara e del Verona. Tutti ricordiamo quanto successo nella prima giornata di campionato pareggiata 0-0 tra la Roma ed i gialloblu sul campo, con la successiva sconfitta per la squadra di Fonseca per un errore nelle liste legato proprio all’inserimento di Diawara.

Ora il centrocampista giallorosso fatica a trovare spazio in campo, così si starebbe pensando di inserirlo in uno scambio. Infatti, secondo quanto riportato da ‘L’Arena’, la Roma avrebbe avanzato al Verona una proposta di scambio proprio tra Amadou Diawara e Marco Silvestri, giovane portiere che piace molto nell’ambiente romanista. Il club gialloblu starebbe pensando all’offerta ricevuta, anche se l’ingaggio dell’ex Napoli potrebbe essere un problema per gli scaligeri.