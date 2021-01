Nonostante abbia giocato tutte le partite stagionali fin qui disputate dal Marsiglia, le strade tra l’OM e Florian Thauvin sono destinate a separarsi. Ben 1752 minuti giocati tra Champions League e Ligue 1, nessuna partita saltata per l’esterno classe ’93, il quale non vorrà di certo farsi trovare impreparato per i prossimi europei, dove la Francia è nel Girone F con Portogallo, Germania e Ungheria. Il club francese è entrato già nell’ottica di perdere il ragazzo alla fine della stagione, vani sono stati i tentativi nei mesi precedenti di fargli una nuova proposta contrattuale.

Calciomercato Roma, colpo Thauvin possibile

Secondo quanto riportato da ‘La Provence‘, è ormai prossimo allo svincolo visto che l’esterno offensivo lascerà il club transalpino a parametro zero a fine stagione. Dal prossimo febbraio dunque potrà accordarsi liberamente con chi farà l’offerta migliore. Il rinnovo contrattuale con la compagine di Villas-Boas non appare plausibile, né desiderato. Tra i club interessati c’è sicuramente la Roma che in quel ruolo un giocatore ‘gratis’ lo prenderebbe molto volentieri. In questa stagione nelle 23 partite disputate ha totalizzato 6 reti (tutte in Ligue 1) e 8 assist (7 in campinato e 1 in Champions League).