Roma promossa da Fabio Capello: ecco le sue parole

La Roma si avvicina al derby, sfida del prossimo venerdì sera che ovviamente i giallorossi vogliono assolutamente portare a casa.

Oggi si torna al lavoro con nuova consapevolezza della propria forza dopo il pareggio acciuffato contro l’Inter. Una dimostrazione di forza fisica e mentale per un gruppo che vuole rimanere aggrappato alle prime posizioni della classifica. E che incassa anche la “promozione” di un big della panchina come Fabio Capello, che nella capitale è riuscito a lasciare la sua impronta vincendo lo scudetto nel 2001 proprio con la Roma.

Roma, le parole di Capello

Nel corso di una lunga intervista concessa oggi al “Corriere dello Sport” in edicola, Capello ha parlato di tanti aspetti del nostro calcio e anche dei giallorossi. Spendendo parole di elogio. “E’ un’altra delle squadre che ammiro: sa cosa fare, ha qualità, gioco veloce e un ottimo allenatore. Fonseca mi è sempre piaciuto: ha cultura, intelligenza, equilibrio che in una piazza come Roma è qualità decisiva, non ha avuto paura di cambiare tatticamente, passando alla difesa a tre. Vero, ci sono momenti che la squadra concede, come successo con l’Inter, in una bellissima partita. Ed è lì che deve lavorare” ha detto il tecnico dell’ultimo scudetto giallorosso.