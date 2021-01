La Roma potrebbe veder partire un giovane talento al momento in prestito in Serie B: su di lui c’è l’interesse della Juventus

Tra la lunga lista di calciatori partita in prestito della Roma, c’è anche il nome di Mirko Antonucci, giovane classe 1999. L’esterno offensivo in questa stagione sta militando in Serie B con la maglia della Salernitana, ma fino ad ora non è riuscito a raccogliere abbastanza minutaggio.

Infatti con la squadra guidata da Castori ha collezionato solamente quattro partite, di cui solamente una da titolare, nella partita di Coppa Italia persa contro la Sampdoria. Così per il giovane romanista il futuro potrebbe cambiare nell’immediato con l’interesse della Juventus.

Calciomercato Roma, Antonucci nel mirino della Juventus: obiettivo per l’Under 23

Non sta andando come ci si aspettava il prestito di Mirko Antonucci in Serie B. Infatti con la maglia della Salernitana l’esterno giallorosso continua a faticare a trovare spazio, con il tecnico Castori che lo ha fatto scendere in campo solamente in quattro occasioni.

Così, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, sulle sue tracce spunterebbe l’interesse della Juventus. I bianconeri sarebbero intenzionati ad acquistare Antonucci dal club capitolino per metterlo a disposizione dell’Under 23 di Lamberto Zauli in Serie C. Dunque dopo i prestiti al Pescara, al Vitoria Setubal ed ora alla Salernitana, potrebbe arrivare l’addio al club capitolino per Mirko Antonucci.