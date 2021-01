Così come Daniel Fuzato al Gil Vicente non è iniziata nel migliore dei modi la stagione di Ante Coric, centrocampista classe ’97 che la scorsa sessione di calciomercato era stato ceduto in prestito al Venlo, club che milita nel massimo campionato di calcio olandese. Potrebbe essere dunque già finita la sua avventura in Eredivisie, così come l’estremo difensore brasiliano, tornato alla base dopo il prestito in Portogallo.

Calciomercato Roma, ritorna Ante Coric

Il giocatore croato, arrivato nell’estate del 2018 sotto la guida sportiva di Monchi, per 6 milioni di euro dalla GNK Dinamo Zagabria, lo stesso non è mai riuscito ad imporsi dalle parti di Trigoria, tanto che dopo il prestito all’Almeria era arrivato questo in Olanda. In questa stagione ha totalizzato solamente due presenze, una in campionato (27 minuti) e una in coppa (Toto KNVB Beker, 45 minuti), poi solamente tribuna e non convocazioni. Dunque, secondo quanto riportato da ‘forzaroma.info’, ritornerà a Roma con sei mesi di anticipo, e così come sarà per Fuzato, ora si cercherà una nuova sistemazione.