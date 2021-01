Calciomercato Roma, ha messo d’accordo tutti: il futuro è scritto (o quasi)

Calciomercato Roma, Fonseca ha superato il momento critico ed ha messo d’accordo tutti. Il futuro è scritto: se va in Champions League rimane.

Il futuro di Paulo Fonseca ormai è scritto. O quasi. Eh sì, perché il tecnico portoghese è riuscito a mettere d’accordo tutti. E la sua posizione si è rafforzata e anche di parecchio. Il momento negativo è ormai alle spalle. Durato da agosto (dalla scoppola di Europa League) fino all’autunno. Ma poi ha saputo rialzarsi.

In quei mesi la posizione dell’allenatore sembrava davvero appesa ad un filo – spiega la Gazzetta dello Sport – e in alcuni momenti, le sue scelte, assai criticate, sembravano potessero portare ad un cambio in panchina anche imminente. Poi i risultati hanno dato ragione al tecnico: in piena corsa per la Champions League e soprattutto in grado di dare un’identità di gioco, ben precisa, alla sua squadra.

LEGGI ANCHE: ASRL | Calciomercato Roma, radar su Londra per il trequartista

Calciomercato Roma, l’arrivo di Pinto blinda il tecnico

L’approdo poi di Tiago Pinto in seno alla società giallorossa ha fatto il resto. In pratica il nuovo general manager – portoghese come lui – ha blindato Fonseca anche per la prossima stagione. Gli obiettivi, anche di mercato, guardano a lungo termine e il rapporto con i Friedkin, che lo hanno sempre difeso, si è ulteriormente rafforzato.

Per essere sicuro di continuare a guidare la Roma, a Fonseca basterà (e non è poco) portare la squadra in Champions nella prossima stagione. Un obiettivo che rimane non semplice da raggiungere nonostante la classifica attuale. La graduatoria del campionato è cortissima al momento e un paio di risultati negativi potrebbero stravolgere il tutto. Ma nonostante questo la sensazione è che il portoghese continuerà la sua avventura in giallorosso. Una riconferma che sicuramente si guadagnerà sul campo. A meno di cataclismi calcistici, difficili da prevedere, da qui alla fine della stagione.