Ceduto in prestito nell’ultimo giorno di calciomercato, il calciatore della Roma mette in dubbio il ritorno nella capitale

Saranno molte le questioni da risolvere per la Roma dopo la chiusura della sessione di calciomercato invernale, come il futuro di quei giocatori partiti in prestito. Uno di questi è Justin Kluivert, giovane esterno classe 1999 che nella scorsa finestre di mercato estiva ha lasciato la capitale per approdare in prestito al Lipsia.

L’olandese in queste ore ha messo in serio dubbio il proprio ritorno alla Roma a giugno, quando scadranno i termini per il prestito in Germania. Nell’intervista lascia ai giallorossi la decisione, ma fa intendere le proprie volontà.

Calciomercato Roma, Kluivert sta bene al Lipsia: “Saranno i giallorossi a decidere”

Affronta una nuova avventura Justin Kluivert, che nella scorsa finestra estiva di calciomercato si è trasferito in prestito al Lipsia. Nella sua esperienza in Germania fino ad ora ha collezionato 12 presenze tra Bundesliga e Champions League, mettendo a segno anche due gol.

In un’intervista a ‘Sportbuzzer’ l’olandese parla del periodo del trasferimento rivelando: “Essendo avvenuto nell’ultimo giorno di calciomercato è stato un po’ stressante. Non volevo lasciare Roma inizialmente perché speravo di giocare di più, ma quando è arrivata l’offerta del Lipsia non ci ho pensato due volte”. Poi sul futuro dichiara: “Sono molto felice qui e sto bene. C’è la possibilità che possa rimanere al Lipsia a lungo, ma saranno i club a decidere. Le cose spesso si decidono da sole”. Parole dunque che fanno pensare ad un trasferimento definitivo al Lipsia, piuttosto che un rientro nella capitale a fine stagione.