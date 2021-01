Calciomercato Roma, fuori dai piani di Fonseca | Tentativo in Serie A

Calciomercato Roma, ormai è fuori dai piani di Fonseca ed è cercato dal Parma: ma Carles Perez vuole rimanere.

Carles Perez è un serio obbiettivo di mercato del Parma di D’Aversa. L’esterno d’attacco è entrato nel mirino della società emiliana nelle scorse settimane, quando la dirigenza si è già mossa in direzione Roma per chiedere informazioni sulla possibile trattativa per portarlo in gialloblù.

Ma secondo quanto scrivere la Gazzetta dello Sport, il calciatore giallorosso non sarebbe intenzionato a lasciare la Capitale. Nonostante i pochi minuti in campo fino al momento, e il fatto che Fonseca non lo ritenga più al centro del progetto, l’esterno offensivo vuole giocarsi le sue chances fino alla fine della stagione. Anche se saranno evidentemente poche.

Calciomercato Roma, Perez potrebbe aiutare a far cassa

La situazione comunque ancora non è del tutto delineata. Anche se il Parma, sempre secondo il quotidiano rosa, si starebbe muovendo verso Falco del Lecce. Ci saranno anche nei prossimi giorni ulteriori incontri per capire se c’è ancora un margine di trattativa. E fino alla fine del mercato invernale l’esterno rimarrà in bilico. La Roma, in ogni caso, vorrebbe cederlo.

Soprattutto perché, in casa giallorossa, una possibile partenza di Perez potrebbe aiutare a fare cassa e quindi, di conseguenza, dare un po’ di liquidità per intervenire nel mercato in entrata. Oltretutto se la Roma riuscirà a piazzare uno dei due colpi in cassa (Bernard o El Sharaawy) per Perez lo spazio sarebbe ancora minore.