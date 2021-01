Lazio-Roma, Cassano fa infuriare i tifosi giallorossi: la frase incriminata

La Roma vive una settimana decisamente importante, con il derby di venerdì sera da giocare contro la Lazio che si avvicina.

Inutile sottolineare l’importanza della stracittadina. Il derby della Capitale si cercherà di portarlo a casa non solo per incrementare la classifica di tre punti, ma anche per regalare una grande soddisfazione ai tifosi giallorossi. Che purtroppo non potranno essere presenti sugli spalti dell’Olimpico. Uno dei grandi interpreti del passato dei derby è stato Antonio Cassano. L’ex talento passato anche da Inter e Real Madrid oggi commenta il mondo del calcio insieme a Vieri, Ventola e Adani su Twitch.

Roma, le parole di Antonio Cassano

Nel corso di una diretta su internet, come riporta anche il “Messaggero”, l’ex talento della Roma ha parlato proprio del prossimo derby, sottolineando come “in questo momento vedo favoriti i giallorossi, perché sono più squadra. Non capisco perché la Lazio stia avendo tante problematiche”. Tuttavia il barese ha espresso anche un pensiero: “La Roma potrà vincere anche 10 derby, ma la Lazio ricorderà sempre quell’immagine di quando gli hanno tolto la Coppa Italia. Per loro questa è “la partita” e per questo penso che non arriveranno mai al livello delle milanesi e della Juve”.