Lazio-Roma, i pronostici: ecco cosa dicono i bookmakers

La Roma si avvicina giorno dopo giorno ad un appuntamento davvero speciale nella stagione giallorossa, ovvero il derby contro la Lazio.

Venerdì sera all’Olimpico andrà in scena una grande partita, alla quale purtroppo mancherà la cornice del pubblico. Di sicuro però tutti i tifosi giallorossi saranno incollati al teleschermo, pronti a sospingere idealmente con il loro tifo la squadra di Fonseca verso il successo. Non scontato, affatto, considerato che di fronte c’è una Lazio che rimane una squadra di alto livello. In ogni caso secondo gli analisti dei bookmaker sembra esserci una formazione leggermente favorita ed è proprio quella giallorossa.

Roma favorita secondo le quote dei bookmakers

Come riporta il Corriere dello Sport, le quote di Planetwin365 per la sfida di venerdì sera indicano i giallorossi come favoriti per la vittoria. Il segno 2, infatti, al momento è quotato 2.36 contro il 2.90 che rappresenta invece la vittoria della Lazio. Il segno X invece è quotato 3.55 e non sarebbe nemmeno una ipotesi da escludere, visto che tre degli ultimi cinque derby sono stati pareggiati. Le quote rispecchiano anche le giocate finora espresse dagli scommettitori: per il 40% di loro ad imporsi sarà la Roma.