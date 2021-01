Roma, scalpitano in due: puntano a essere titolari nel derby

Si avvicina sempre più il derby della Capitale per la Roma di Paulo Fonseca, che venerdì sera sfiderà la Lazio.

Per la formazione giallorossa sarà una partita davvero molto importante, non solo per la classifica. Si farà di tutto per regalare una grande soddisfazione ad una tifoseria che avrebbe voluto senz’altro essere presente sugli spalti per spingere i propri beniamini al successo. La speranza è che per il match di ritorno gli spalti possano essere riaperti, per il momento l’unica cosa che i tifosi giallorossi possono fare è incitare Dzeko e compagni davanti al teleschermo.

Roma, la formazione di Fonseca sembra già fatta

Formazione che sembra avere pochissimi dubbi, Fonseca pare intenzionato a confermare l’undici che ha pareggiato contro l’Inter. C’è la possibilità che Pedro possa recuperare, ma lo spagnolo al massimo andrebbe in panchina, sarebbe una carta da giocare eventualmente in corso per Fonseca. Occhio però alle sorprese. Spinazzola non è apparso al top e Bruno Peres sembra dare buone garanzie a sinistra. L’italiano pare comunque favorito per una maglia da titolare. A centrocampo scalpita Cristante, ma l’allenatore portoghese difficilmente rinuncerà ad un Villar sempre più uomo chiave del gioco dei giallorossi. Per il resto, salvo problemi dell’ultima ora, non ci saranno novità.