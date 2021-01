Oggi è il giorno della presentazione del nuovo direttore generale giallorosso Tiago Pinto. Alle ore 13:30 ci sarà la conferenza stampa del portoghese, il primo vero acquisto della gestione Friedkin, che dal 1 gennaio scorso è entrato a far parte dello staff capitolino. Sarà lui, insieme a Paulo Fonseca e a Morgan De Sanctis, a dirigere le mosse sul mercato.

Conferenza stampa presentazione Tiago Pinto

“Buongiorno a tutti, vorrei rispondere alle vostre domande in italiano ma sto ancora studiando per la migliore conoscenza della lingua, quindi risponderò in portoghese per essere più preciso. Grazie”

Ci può raccontare le sue sensazioni in questi primi giorni a Roma?

Sono molto felice di essere qui, molto motivato per questo progetto. Confesso che questi primi giorni non sono stati facili, un conto è lavorare da casa, un conto telefonicamente e un conto sul posto. Fortunatamente da ieri sono qui a trigoria per poter lavorare con lo staff e con l’allenatore.

Cosa l’ha convinta a lasciare il Benfica e a scegliere la Roma?

Come voi già sapete, i giornalisti italiani sono stati molto bravi. Conoscete la mia grande storia d’amore col Benfica, perciò non è stato semplice. Quello che mi ha convinto sono stati i colloqui avuti con Dan e Ryan Friedkin, che mi hanno spiegato le loro intenzioni, il loro progetto e quello che vogliono costruire. Le loro conversazioni mi hanno motivato, mi hanno convinto di essere un elemento importante, di poter mettere in grado la Roma di essere più competitiva e di poter vincere dei titoli.

C’è molta voglia Tiago di conoscere i progetti dei nuovi proprietari della Roma, qui negli anni passati non si è vinto, non si vince un trofeo dal 2008. Cosa si deve aspettare la tifoseria? Investimenti per provare a vincere subito oppure un progetto più futuribile, costruire un gruppo di giovani che possano avere l’ambizione di vincere qualcosa?

Innaizutto la ringrazio per la domanda. In Italia già tutti si sono resi conto di quello che è stato il grande sforzo di Dan e di Ryan di mantenere la sostenibilità per questo club. Questo è un progetto a medio e lungo termine, la sostenibilità di un grande club è di vitale importante se si vuole vincere in futuro. Nessuno nel calcio è in grado di stilare un calendario o la tempistica con la quale si vincerà. Quello di cui sono certo è che ci deve essere un’ambizione quotidiana, lo staff, l’allenatore, tutte le persone che lavorano qui devono fare meglio del lavoro precedente. I calciatori ogni giorno devono essere migliori e le prestazioni quindi devono essere di partita in partita sempre migliori. Se saremo in grado di fare questo i risultati e i titoli arriverano, ma la sostenibilità è imprescindibile.

Ha molte pratiche sulla scrivania, ne scelgo due. Sulle trattative del mercato invernale?

Prima di tutto con il mister Fonseca non abbiamo il problema della lingua. Per il mercato stiamo lavorando quotidianamente per trovare le soluzioni migliore. Ribadisco che questo è un progetto a medio e lungo termine ma stiamo lavorando tutti i giorni per rendere la squadra competitiva.

Sulla trattativa di rinnovo con Lorenzo Pellegrini

Non c’è alcun dubbio. Lo vedrete nel tempo, sono una persona trasparente a cui piace dire sempre la verità. Pellegrini incarna quello che è il nostro progetto, giovane, grande talento, profondamente legato alla Roma. Presto faremo tutto il possibile per realizzare questo rinnovo.

Pensa che la vittoria di un titolo possa arrivare in tempi ragionevolmente brevi?

A questa domanda in parte avevo già risposto. Nel calcio è impossibile stabilire una data entro la quale si vincerà. Senza entrare in esempi concreti, ma tutti avete presente i casi in Europa con investimenti importanti per vincere e non si ottiene nulla. Stiamo lavorando per una Roma più competitiva e sono sicuro che se tutti i giorni lavoreremo con impegno, sono sicuro che raggiungeremo gli obiettivi.