Calciomercato Roma, il Benfica ha messo nel mirino un calciatore giallorosso e vorrebbe portarlo già a gennaio in Portogallo. Ma la trattativa non decolla perché Tiago Pinto temporeggia.

Bruno Peres è cercato in maniera insistente dal Benfica. E, i portoghesi, vorrebbero prendere già a gennaio l’esterno in scadenza con la Roma. Ma al momento in casa giallorossa si temporeggia. Fin quando non ci sarà un sostituto Peres rimarrà alla corte di Fonseca.

Anche perché, in questa prima parte di stagione, Bruno ha collezionato tra campionato ed Europa League ben 18 presenze. Quindi è un’alternativa valida nello scacchiere di Fonseca che lo ha utilizzato con una certa continuità. Per questo motivo la trattativa adesso non decolla. L’indiscrezione di mercato è pubblicata dal quotidiano A Bola.

Calciomercato Roma, Peres però non rinnova

La situazione rinnovo comunque rimane in standby. L’entourage dell’esterno non è stato ancora chiamato per discutere del rinnovo di contratto in scadenza a giugno. Peres, come ha più volte fatto capire nel corso degli ultimi mesi, ci spera. E sta cercando di giocarsi al meglio le opportunità che Fonseca gli sta dando.

La cosa certa è che se la Roma non chiude per un sostituto non partirà. Nonostante lo si potrebbe perdere a zero nella prossima finestra di mercato. E nonostante Peres possa già da adesso mettersi d’accordo con la sua nuova società. Ma lui vorrebbe rimanere a Roma, e farà di tutto per convincere Pinto a proporgli il rinnovo.