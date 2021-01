Si chiudono i dubbi sul futuro del centrocampista della Roma: arriva il doppio interesse e la decisione del calciatore

Mentre c’è grande attesa per il derby di domani sera contro la Lazio, in casa Roma continuano a circolare le voci sulla possibile cessione di un centrocampista. Il calciatore finito nel mirino di alcuni club è Amadou Diawara, che tra le fila della rosa di Paulo Fonseca continua a fare fatica a collezionare minuti e presenze in campo, soprattutto dopo l’ascesa di Villar a centrocampo.

Sull’ex Napoli sembrerebbe esserci l’interesse del Verona, squadra con cui il club capitolino ha perso 3-0 a tavolino proprio per un errore nell’inserimento del centrocampista nelle liste per la partita. Ma il club scaligero non sarebbe l’unico sulle sue tracce, con un club estero interessato. Arriva la decisione sul suo futuro.

Calciomercato Roma, Verona e Fenerbahce su Diawara: il calciatore sceglie di rimanere

Al centro del calciomercato in uscita della Roma in questi giorni c’è stato il nome di Amadou Diawara. Il centrocampista in questa stagione ha collezionato solamente otto presenze tra Serie A ed Europa League, mai da titolare in campionato, al contrario della coppa europea.

Secondo il giornalista Nicolò Schira l’ex Napoli sarebbe finito nel mirino non solo del Verona, ma anche del Fenerbahce. La decisione di Diawara però sarebbe stata quella di rimanere alla Roma, squadra in cui comunque lo scorso anno è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante con 28 presenze, di cui 24 da titolare, segnando anche un gol.