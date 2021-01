La Roma continua a seguire con attenzione un calciatore della Premier League nel calciomercato invernale: l’agente sbarca in Inghilterra

Naturalmente le menti dei tifosi romanisti oggi sono concentrate totalmente al derby contro la Lazio in programma domani sera. Ma i dirigenti della Roma non perdono un minuto per portare rinforzi alla corte di Paulo Fonseca in questo calciomercato invernale.

Tra i reparti da migliorare c’è senza dubbio la corsia offensiva destra, con due nomi principali nella lista di Tiago Pinto, ovvero quelli di El Shaarawy e Bernard. Proprio sul secondo appena citato arrivano importanti novità che fanno ben sperare i giallorossi.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, Tiago Pinto accelera: subito due rinnovi

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, Benfica in pressing | Tiago Pinto temporeggia

Calciomercato Roma, agente di Bernard a Liverpool: colloquio con l’Everton

Momento della stagione importantissimo per la Roma, che dopo il pareggio contro l’Inter affronterà un nuovo big match nel derby contro la Lazio, per capire quali possano essere le reali aspettative di questa stagione. Nel frattempo Tiago Pinto è al lavoro per accontentare Paulo Fonseca nel calciomercato invernale, dove si cerca soprattutto un esterno offensivo.

Il primo nome nella lista del portoghese sembrerebbe essere quello di Bernard dell’Everton, su cui arrivano importanti aggiornamenti. Infatti secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, l’agente del brasiliano sarebbe sbarcato proprio a Liverpool per un colloquio con la dirigenza dei ‘Toffees’ e quindi molto probabilmente per parlare anche della situazione legata al suo assistito. In casa giallorossa dunque si spera in uno sviluppo positivo per la trattativa che porterebbe a Bernard.