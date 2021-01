Calciomercato Roma, brutto infortunio per Perotti: doppia tegola per i giallorossi

Calciomercato Roma, Perotti, in forza al Fenerbahce, ha subito la rottura del legamento crociato. E i giallorossi devono pagarlo.

Tegola per Diego Perotti. Ma anche per la Roma. L’ex giallorosso, ora in forza al Fenerbahce, ha subito la lesione del legamento crociato e quindi dovrà stare fermo ai box per almeno sei mesi. Un infortunio che tocca da vicino anche la Roma. E spieghiamo i motivi.

Nel momento dell’accordo con la società turca infatti, la Roma si è impegnata in questo modo: contribuire al pagamento dello stipendio del calciatore in caso lo stesso non riuscisse a mettere a referto almeno 15 presenze. All’inizio sembrava tutto ok, con Perotti che nelle prima quattro giornate aveva collezionato altrettante presenze e tre reti. Poi un primo stop. Adesso la doccia gelata.

Calciomercato Roma, parla il ds turco Emre Belozoglu

“Ha bisogno di un intervento chirurgico. Abbiamo comunicato la situazione ai suoi agenti. Diego ha fatto vedere tutto il suo livello quando ha giocato. Ma ha potuto fare davvero poco”. Poi il direttore sportivo della squadra turca, vecchia conoscenza del calcio italiano, è entrato nei dettagli del contratto. “Non avremo oneri finanziari nei suoi confronti grazie all’accordo che avevamo trovato con lui”.

Morale della favola: Perotti sarà a stipendio della Roma nonostante la società giallorossa lo ha ceduto a titolo definitivo. Ma i problemi che erano sorti nel momento delle visite mediche avevano portato i due club a trovare questo accordo.