La Roma continua ad essere in pressing per portare a termine il colpo in attacco: accelerata per averlo a parametro zero

Tiago Pinto, il nuovo general manger della Roma, si è presentato oggi all’universo giallorosso, ma da quando è approdato nella capitale si è messo a lavoro per portare nuovi rinforzi alla Roma.

Sono diversi i profili nella lista del portoghese ed uno di questi arriva proprio dalla rivale del suo ex club, ovvero il Porto. Proprio dai ‘dragoes’ i giallorossi avrebbero messo nel mirino Otavio, classe 1995 che andrebbe a rinforzare l’attacco di Fonseca, ma non d subito.

Calciomercato Roma, Otavio più vicino: arriverà a parametro zero a giugno

La Roma accelera nel calciomercato invernale, con l’intenzione di chiudere il prima possibile le trattative in entrata che possano rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da ‘Tuttomercatoweb’, il club giallorosso sarebbe molto vicino a mettere a segno il primo colpo, ma per la prossima stagione.

Questo sarebbe l’acquisto di Otavio, calciatore del Porto che è in scadenza di contratto. Infatti la Roma sarebbe ad un passo dall’accordo per prelevare a parametro zero il giocatore a giugno e mettere a segno un colpo davvero importante. Dunque dopo sei anni nel club dei dragoni, intervallati da un anno al Vitoria Guimaraes, sarebbe ormai con le valigie in mano il brasiliano, pronto a sbarcare nella capitale appena il contratto scadrà, ovvero a fine giugno.