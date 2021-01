Calciomercato Roma, Tiago Pinto accelera: subito due rinnovi

By

Calciomercato Roma, il nuovo general manager Tiago Pinto dopo la presentazione di ieri inizia lo sprint sui rinnovi: pronti gli appuntamenti con Ibanez e Villar.

Il nuovo general manager della Roma Tiago Pinto ha già annunciato che presto verrà avviata la trattativa con Lorenzo Pellegrini per il rinnovo del contratto. Pellegrini è un simbolo di quello che proverà a essere la Roma nel futuro prossimo: giovane, ricca di qualità e ambiziosa. Un profilo che riguarda altri due calciatori che il portoghese vuole subito blindare. E fa bene, visto che stanno giocando alla grande attirando i grandi club che hanno già iniziato a bussare alle porte degli agenti. Si tratta di Roger Ibanez e Gonzalo Villar.

Calciomercato Roma, appuntamento per i rinnovi di Ibanez e Villar

L’agente di Roger Ibanez, Frederico Moraes, ha già prenotato i biglietti per arrivare in Italia all’inizio della prossima settimana. La prima tappa del suo viaggio sarà Trigoria dove conoscerà di persona Tiago Pinto (i due si sono già parlati telefonicamente più di una volta) per trovare un nuovo accordo economico sul contratto che lega il difensore brasiliano alla Roma fino al 30 giugno 2023.

Poi sarà la volta di Villar. L’anno scorso Petrachi lo ha portato in Italia facendogli firmare un contratto fino al 30 giugno 2024 per uno stipendio da 450 euro netti (più bonus) a stagione. Il procuratore del centrocampista, Luis Gomez, viste le prestazioni del calciatore e l’interesse di nuovi club è sicuro di trovare grande apertura da parte di Tiago Pinto per un rinnovo con ritocco dell’ingaggio.