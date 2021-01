Lazio-Roma, Fonseca in conferenza stampa: le ultime in vista del derby

Lazio-Roma, il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa. Ecco le ultime in vista del derby di domani sera

SUL FUTURO: “Ho sentito Tiago. Ha parlato del progetto a medio e lungo termine. Ma ha parlato di ambizione. Importante averla in tutti i momenti. Stiamo lavorando tutti insieme per essere in questo modo. E questo per me è quello più importante”.

SULLA FORMAZIONE: “Vediamo domani chi gioca. Non mi piace parlare prima”.

SUL DERBY: “Non ho mai vinto ma nemmeno perso. Sono tre punti e vogliamo vincere per questo”,

