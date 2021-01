Calciomercato Roma, gioia Ibanez: doppio regalo ai tifosi

Calciomercato Roma, Ibanez vive un momento entusiasmante: arriva il rinnovo e anche un regalo ai tifosi: la maglia del debutto di stasera

Stasera per lui sarà il primo derby della sua carriera. E non nasconde certamente l’ansia per la stracittadina Roger Ibanez. Il difensore della Roma è uno dei punti fermi di Fonseca. Ed è soprattutto una scommessa vinta, sul mercato, di Petrachi, che lo ha preso dall’Atalanta. Dopo il lockdown, quando il tecnico giallorosso ha deciso di cambiare sistema di gioco, non è più uscito dal campo. E la Roma tratta il rinnovo.

Pinto – secondo quanto spiega oggi il “Corriere dello Sport” – ha già appuntamento nei prossimi giorni con l’entourage del calciatore per l’adeguamento del contratto. Ibanez adesso guadagna 750mila euro a stagione. Si andrà giustamente verso l’alto perché il brasiliano merita qualcosa in più per quello che ha dimostrato fino al momento. A Roma è felice. La Capitale ha dato anche i natali alla figlia Antonella, venuta alla luce un mese fa. Ma questo non tolto dalla testa di Ibanez il lavoro quotidiano: che va oltre quello svolto a Trigoria. Perché il difensore ha un preparatore personale che lo segue anche quando è a casa. Professionista esemplare.

Calciomercato Roma, Ibanez e il regalo ai tifosi

Una volta è andato al Colosseo con Juan Jesus: riconosciuto subito ha dovuto firmare almeno un centinaio di autografi. Questa gratificazione lo ha commosso, tanto che ha deciso di regalare ai tifosi la maglia che indosserà questa sera: a chi scriverà la frase più bella sul suo profilo Instagram, Ibanez recapiterà direttamente la casacca giallorossa.

Un motivo in più per volergli bene. Sta facendo quello che Fonseca gli chiede e con sacrificio si è guadagnato una maglia da titolare nella difesa a 3, dove si trova benissimo. Vorrebbe segnare stasera, ma non sarà ovviamente facile. L’importante, però, è che riesca a fare il proprio compito. Non far prendere gol. Ce la metterà tutta.