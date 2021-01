Calciomercato Roma, svolta a destra: accelerata per l’esterno

Calciomercato Roma, arrivano conferme dopo le anticipazioni esclusive di Asromalive: l’obiettivo è Celik del Lille. Si può chiudere.

Come già anticipato in esclusiva da ASRomaLive adesso arrivano conferme sull’interesse della Roma per il turco Zeki Celik, terzino del Lille, che proprio negli ultimi tempi è passato da Gerard Lopez al fondo londinese Merlyn Advisor, guidato oltre che da Maarten Peterman da Alessandro Barnaba.

Secondo “Il Romanista” potrebbe essere quest’ultimo la chiave per arrivare all’obiettivo di mercato. Perché nella sua veste di consulente finanziario, ha affianco Friedkin proprio nell’operazione che ha portato all’acquisizione della Roma. Ecco perché le parti potrebbero trovare un accordo che vada a far felici entrambi. Anche se le richieste sono da limare.

Calciomercato Roma, si può chiudere per 10 milioni

Il Lille per il cartellino del turco chiede 15 milioni di euro. Una cifra che la Roma ritiene al momento esagerata. Anche se Tiago Pinto avrebbe dato mandato ad un intermediario italiano di chiudere la trattativa. Si cercheranno di limare i costi e anche cercare d’impostare un’operazione con un prestito e successivo obbligo di riscatto.

In questo caso si potrebbe chiudere anche a 10 milioni di euro. Una cifra decisamente più congrua che la Roma è disposta ad investire per regalare a Fonseca una valida alternativa a Karsdorp e poi cercare in questo modo anche di piazzare Bruno Peres, vista l’insistenza del Benfica che sarebbe disposto a mettere sul piatto un bel gruzzoletto per un calciatore che alla fine di giugno va in scadenza di contratto.