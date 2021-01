Calciomercato Roma, addio già a gennaio: Raiola accende il derby

Calciomercato Roma, non solo all’Olimpico: il derby si gioca anche dietro la scrivania. Le romane puntano Silvestri con la regia di Raiola

Stasera c’è il derby: quello vero, quello che si gioca in campo. Ma Roma e Lazio si “confronteranno” anche sul mercato, visto che secondo “Il Tempo”, sia i giallorossi che i biancocelesti hanno in comune un obiettivo di mercato. Parliamo di Silvestri, estremo difensore dell’Hellas Verona, che potrebbe approdare presto nella Capitale.

La Roma ci aveva provato anche la scorsa estate: poi Pau Lopez non venne piazzato e allora la trattativa non decollò. Ma tra i pali è indubbio che alcuni problemi ci sono stati. Certificati anche da Fonseca che ha alternato lo spagnolo a Mirante fin quando l’italiano non ha accusato dei problemi fisici. E Pinto si sta muovendo in questa direzione.

Calciomercato Roma, Silvestri interessa anche a Tare

Ma occhio, perché c’è anche la Lazio che corteggia il portiere 30enne visto che Strakosha non offre più ampie garanzie. Ma i giallorossi, anche per via dei colloqui già tentati qualche mese addietro, sembrerebbero in vantaggio. Oltretutto, Silvestri – che si starebbe per affidare a Mino Raiola – non ha mai fatto mistero di volersi trasferire. E lo farebbe anche in questa finestra di mercato, per andarsi a giocare le possibilità di Europeo nella Capitale con Mancini che guarda interessato all’evolversi della situazione.

Il portiere è un profilo molto interessante. Silvestri è letteralmente esploso nelle ultime due stagioni sfoderando prestazioni all’altezza di una grande squadra. Per questo la Roma lo tiene in caldo: punterebbero su di lui ad occhi chiusi. Ma la sensazione è che sarà difficile portarlo via prima dell’estate.