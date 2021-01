Possibile svolta nel calciomercato della Roma, ma arriva la smentita: niente summit per il colpo in attacco

Continua la ricerca di possibili rinforzi per il calciomercato invernale della Roma. Paulo Fonseca vorrebbe rinforzare la fascia destra sia dal punto di vista offensivo che da quello difensivo, rimanendo sempre attenti a possibili occasioni.

Un occasione potrebbe arrivare dall’Atalanta, dove la situazione tra la società ed Alejandro Gomez continua ad essere complicata. Infatti il ‘Papu’ sembrerebbe essere ormai con le valigie in mano, con i club di Serie A e non solo pronti all’assalto. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, sarebbe previsto un summit tra la Roma e l’Atalanta proprio per parlare dell’attaccante argentino. Ma poi gli entusiasmi vengono spenti.

Calciomercato Roma, niente summit con l’Atalanta: smentito l’incontro

La Roma, come molti club di Serie A, continua ad osservare con grande interesse la situazione legata al futuro del ‘Papu’ Gomez. Infatti l’attaccante dell’Atalanta sembrerebbe essere ad un passo dall’addio ed i giallorossi starebbero pensando al grande colpo.

Nelle ultime ore è uscita l’indiscrezione secondo cui sarebbe previsto un incontro tra la dirigenza giallorossa e quella atalantina. Ma secondo quanto riportato dal giornalista de ‘Il Tempo’ Filippo Biafora, il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori non avrebbe in programma nessun incontro con la Roma per l’argentino. Dunque si spengono gli entusiasmi per una svolta sul colpo Gomez.