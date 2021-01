Non solo esterni destri per il calciomercato Roma, con la dirigenza che continua a monitorare anche alcuni difensori centrali in ottica futura

Alle prese con la ricerca di un esterno destro, la Roma continua a lavorare anche per un difensore centrale di prospettiva. Ieri vi abbiamo raccontato i dettagli della trattativa Lovato, ma il giovane del Verona non è l’unico profilo presente sul taccuino di Tiago Pinto. Nei giorni scorsi, Calciomercato.it ha parlato di un ritorno di fiamma per Omeragic, rivelando una valutazione del ragazzo fissata in 15 milioni di euro, con la possibilità di scendere a 10.

Calciomercato Roma, vertice imminente per Omeragic

Accostato anche alla Juventus, il centrale diciottenne resta un obiettivo sensibile della dirigenza giallorossa che, secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, al momento ha deciso di non alzare la precedente offerta (5-6 milioni). Lo Zurigo, dal canto suo, appare poco incline a concedere ulteriori sconti o a considerare un prestito con riscatto, ma all’inizio della prossima settimana è in programma un nuovo vertice per verificare eventuali nuovi margini di trattativa.