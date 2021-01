Lazio-Roma, i convocati giallorossi: paura per Smalling

Lazio-Roma, i convocati giallorossi: Fonseca è alle prese con un problema dell’ultima ora. Smalling non è al meglio ma essendo presente in lista ci sono buone speranze di vederlo in campo.

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ieri in conferenza stampa era stato abbastanza chiaro. La formazione titolare è già decisa. Poi però Smalling ha accusato un leggero problema alla caviglia con il rischio connesso di saltare la partita. L’inglese fa però regolarmente parte dei calciatori convocati per il derby di stasera e il suo impiego resta altamente probabile. In caso di assenza ci sarebbe comunque Kumbulla pronto a sostituirlo. L’emergenza in difesa è ormai un lontano ricordo e Fonseca può dormire sonni tranquilli. Certo, l’esperienza dell’inglese in campo in una partita di questo tipo sarebbe un aiuto in più.

Lazio-Roma, la lista dei convocati

Ecco la lista dei calciatori giallorossi convocati.

I convocati

Portieri: Farelli, Lopez, Fuzato

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Smalling, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Podgoreanu

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez