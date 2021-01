Lazio-Roma FORMAZIONI UFFICIALI: le scelte di Fonseca

E’ iniziato il conto alla rovescia per il derby della Capitale tra la Lazio e la Roma in programma questa sera.

Fischio d’inizio alle ore 20.45 per una sfida molto sentita dalle due tifoserie, che purtroppo non potranno essere presenti sugli spalti a causa dell’emergenza Covid. Ad ogni modo sia la Roma che la Lazio vanno all’inseguimento del successo nella stracittadina anche per alimentare i loro sogni di alta classifica. Saranno insomma novanta minuti da vivere fino in fondo.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, ufficiale il ritorno del portiere dal prestito

LEGGI ANCHE —> Giallorossi verso il derby con due possibili ballottaggi

C’era un solo dubbio nella formazione della Roma che scenderà in campo ed era legato a Smalling, che nelle ultime ore ha accusato un fastidio alla caviglia. L’inglese ad ogni modo sarà regolarmente al suo posto in difesa. Per il resto confermato di fatto l’undici che ha fatto bene contro l’Inter. Dunque Villar in mediana con Pellegrini sulla trequarti insieme a Mkhitaryan. Dzeko sarà il perno dell’attacco. Nella Lazio non manca Immobile: sarà lui il pericolo numero uno.

Lazio-Roma formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.