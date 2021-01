Lazio-Roma, primo tempo choc dei giallorossi

Primo tempo da dimenticare nel derby per la Roma, che è sotto di due reti contro la Lazio.

Una prima frazione di gioco che nessuno si auspicava per i ragazzi di Fonseca, che sul piano tattico stanno pagando care le verticalizzazioni dei bianconeri. Roma che ha avuto in mano il pallino del gioco, ma al 15′ Ibanez ha combinato un pasticcio in area di rigore, scivolando, con il rimpallo che ha favorito Immobile che da pochi passi non ha sbagliato.

Roma, Fonseca cambierà qualcosa nella ripresa?

La reazione della formazione giallorossa è stata abbastanza blanda, solo Mkhitaryan ha tentato di sfondare la difesa laziale ma le sue sono state iniziative sporadiche. Con gli spazi chiusi difficile trovare modo di puntare la porta di Reina. E non appena ne ha avuto occasione la Lazio ha raddoppiato con Luis Alberto, abile a mettere la palla nell’angolino dopo una percussione di Lazzari. Tra i giallorossi Ibanez appare in grande affanno, ma un po’ tutta la squadra non si è espressa sui suoi livelli. Nella ripresa mister Fonseca dovrà sicuramente cambiare qualcosa se vorrà recuperare la partita. Non sono quindi da escludere cambi all’intervallo, sia in termini di uomini che di tattica.