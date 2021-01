La prova di questa sera nel derby non fa altro che alimentare ulteriori polemiche sul tecnico Paulo Fonseca che nei big match sulla panchina giallorossa ha un bilancio davvero negativo. La squadra è priva di personalità, oggi un solo tiro in porta arrivato con Dzeko nei minuti finali, in una partita delicata come quella del derby sicuramente non è ammissibile. I tifosi giallorossi sui Social si stanno scatenando, lanciando molte critiche proprio per il tecnico portoghese. In questa stagione soprattutto la Roma vince con le piccole ma poi negli scontri diretti cala di ritmo, aggressività, concentrazione e cinismo. Quattro gol presi a Bergamo contro l’Atalanta, gli stessi di Napoli.

Commenti Social, tifosi contro Fonseca

Ecco alcuni dei tanti commenti presenti sul tecnico giallorosso:

Paulo Fonseca contro Juventus, Milan, Inter, Lazio, Napoli e Atalanta: 19 partite

3 vittorie

7 pareggi

9 sconfitte

16/57 punti — Plínio Perrotta (@plinioperrotta) January 15, 2021

Squadra inguardabile, purtroppo mister fonseca non è l’allenatore giusto per il salto di qualità — Lorenzo De Santis (@desa_lore) January 15, 2021

Fuera Fonseca!!! Fuera Fonseca!!! Fuera Fonseca!!! Fuera Fonseca!!! Queremos ganarle a Lazio, Juve, Inter, Milán, solo le gana a los pequeños, esto es una vergüenza, NO TENEMOS DT — Diego Vargas (@diegovargas0810) January 15, 2021