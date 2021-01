Lazio-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi

Lazio-Roma, ecco le probabili formazioni dei quotidiani sportivi in vista del derby di stasera. Nessun dubbio per Fonseca

Nessun dubbio per Fonseca secondo i quotidiani sportivi. Il tecnico giallorosso – così come lui stesso ieri in conferenza stampa ha candidamente ribadito – ha in testa la formazione che stasera scenderà in campo contro la Lazio nel derby, il primo della storia senza tifosi. L’Olimpico, purtroppo, sarà deserto.

Convocato Pedro che andrà in panchina, il suo posto verrà preso come sempre è successo fino a questo momento da Pellegrini. A centrocampo invece il tecnico portoghese ormai non rinuncia più a Villar, che affiancherà Veretout. In porta ovviamente ci sarà Pau Lopez, visti i problemi fisici di Mirante. Dall’altro lato Inzaghi come sempre si affiderà ad Immobile. Al fianco dell’attaccante azzurro spazio a Caicedo.

LEGGI ANCHE: Lazio-Roma, Fonseca in conferenza stampa: le ultime in vista del derby

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, affare bloccato | Decisione presa

Lazio-Roma, ecco le probabili formazioni

LA GAZZETTA DELLO SPORT

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo. All.: Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All: Fonseca.

Stesso undici, in entrambi i casi, anche per il Corriere dello Sport. Le scelte sono state fatte e le indicazioni arrivate dalla rifinitura di ieri non danno spazio a molti dubbi.