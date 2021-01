By

Nel primo tempo choc della Roma nel derby contro la Lazio c’è un’altra brutta notizia per Paulo Fonseca.

I giallorossi sono sotto di due gol dopo la prima frazione di gioco e soprattutto non sembrano essere in grado di impensierire la difesa biancoceleste. Nei primi 45 minuti di gioco l’arbitro Orsato ha estratto più cartellini gialli, specie in casa laziale. Ma nella Roma è stato ammonito Gianluca Mancini.

Roma, Mancini sarà squalificato

Il giallo rimediato dal difensore non è una buona notizia per Fonseca perché scatterà la squalifica per Mancini. Che era diffidato e che dunque dovrà saltare il prossimo turno dei giallorossi, che vedrà Dzeko e compagni impegnati contro lo Spezia il 23 gennaio.