Roma, il messaggio di De Rossi alla vigilia del derby

Ci sono partite che per la Roma e i suoi tifosi rivestono una importanza particolare e il derby è una di queste.

Manca davvero pochissimo al fischio d’inizio della sfida dell’Olimpico che vedrà i ragazzi di Fonseca impegnati contro i biancocelesti di Inzaghi. Una partita d’alta classifica che oltre la supremazia cittadina mette in palio punti d’oro per la classifica. Daniele De Rossi di derby ne ha vissuti tantissimi, giocati tutti con la massima determinazione

Roma, le parole di Daniele De Rossi

Sul suo profilo Instagram, inaugurato da poco, l’ex capitano giallorosso ha rievocato i ricordi di una carriera che lo ha visto più volte protagonista contro la Lazio. “Mi mancano serate come questa…Se avessi la possibilita’ di esprimere un solo desiderio oggi sarei davvero combattuto tra altri 90 minuti di fuoco da giocare in una partita come questa o vederla da fuori ma con lo stadio pieno e la cornice che merita. Non sarà mai una partita come le altre, non sarù mai una notte come le altre. Speriamo di poter tornare presto a godere di questo spettacolo dagli spalti (come l’anno scorso). Forza Roma Mia” ha scritto De Rossi.