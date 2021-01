Si avvicina il derby ed i tifosi della Roma incitano la squadra giallorossa fuori da Trigoria: a sorpresa spunta un tifoso speciale

Mancano poche ore al 175esimo derby della capitale tra Roma e Lazio. Sale la tensione per una partita diversa dalle altre, con un sapore speciale, che può rappresentare una svolta o tutto il contrario.

Per caricare la propria squadra i tifosi romanisti si sono recati fuori Trigoria cantando cori e con dei fumogeni in circa 300. Una dimostrazione di vicinanza molto importante in un momento in cui essere vicini ai calciatori pronti a lottare in campo è sempre difficile. Inoltre a distanza spunta anche un tifoso giallorosso inaspettato.

Roma, i tifosi incitano la squadra a Trigoria: anche Petrachi fa il tifo per i giallorossi

Sale la tensione per il derby di questa sera tra Roma e Lazio in programma alle 20:45. Sarà un match sicuramente importantissimo sia per il valore della partita nella capitale che per la classifica, con i giallorossi avanti di sei punti rispetto ai biancocelesti ed a sei punti dalla vetta.

Gli ultras romanisti in queste ore si sono riuniti in circa 300 fuori Trigoria per incitare la squadra con cori e fumogeni, ma a sorprendere è un tifoso speciale a distanza. Infatti in un video pubblicato da Filippo Biafora l’ex direttore sportivo Gianluca Petrachi, mentre si presenta all’udienza per il licenziamento afferma: “Faccio il tifo per loro”. Un tifoso in più che sicuramente farà comodo alla Roma in una partita speciale.