Prestazione imbarazzante della squadra giallorossa, ecco i voti di Lazio-Roma 3-0

Il terzo indizio fa una prova: la Roma è una squadra immatura. Con una prestazione indegna e da bollino rosso, la squadra giallorossa si è letteralmente arresa senza mai combattere contro una Lazio che ha preparato molto meglio la partita, sfruttando tutte le incertezze della squadra, individuali e tattiche. Il peggiore in campo in assoluto è stato Ibanez, autore di una prestazione imbarazzante, così come la maggior parte dei compagni. Difficile trovare una sufficienza questa serata nera, che senza alcune parate di Pau Lopez poteva finire ancora peggio. Voto bassissimo anche per Fonseca a causa di alcune scelte incomprensibili.

Voti Lazio-Roma 3-0: prestazione indegna

LAZIO: Reina 6; Luiz Felipe 7.5, Acerbi 7, Radu 6.5 (83′ Hoedt sv); Lazzari 7.5, Milinkovic-Savic 6, Leiva 7 (66′ Escalante 6), Luis Alberto 8, Marusic 6; Caicedo 5.5 (66′ Akpa Akpro 6.5), Immobile 7 (83′ Muriqi sv). A disp.: Alia, Furlanetto, Armini, Hoedt, Patric, Czyz, Lulic, Parolo, Pereira, Correa, Muriqi. All.: Inzaghi 8.

ROMA: Pau Lopez 6; Mancini 5.5 (71′ Mayoral 5.5), Smalling 5.5, Ibanez 3; Karsdorp 5, Villar 5.5 (60′ Cristante 5.5), Veretout 4 (46′ Pedro 4), Spinazzola 3.5 (71′ Bruno Peres 5); Pellegrini 5, Mkhitaryan 4; Dzeko 4. A disp.: Fuzato, Farelli, Juan Jesus, Fazio, Kumbulla, Diawara, Podgoreanu, Carles Perez. All.: Fonseca 3.

Arbitro: Orsato 5.

Marcatori: Immobile 14′, Luis Alberto 23′ e 67′

Ammoniti: Radu (L), Milinkovic-Savic (L), Mancini (R), Acerbi (L), Smalling (R), Luiz Felipe (L), Leiva (L), Mkhitaryan (R)