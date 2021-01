Tra le fila della rosa della Roma ci sono calciatori che faticano a trovare spazio: uno di questi finisce nel mirino dell’ex Monchi

Brucia ancora moltissimo la pesante sconfitta di ieri sera nel derby contro la Lazio. La Roma ha mostrato evidenti lacune difensive e mentali, non entrando effettivamente mai in partita. Così si comincia sin da subito a lavorare in chiave calciomercato per cercare di rinforzare la rosa di Paulo Fonseca, pensando sempre anche alle possibili cessioni.

A mettere gli occhi in casa Roma sembrerebbe essere l’ex direttore sportivo proprio dei giallorossi Monchi, al momento al Siviglia. Vorrebbe riportare in Spagna un esterno.

Calciomercato Roma, Carles Perez nel mirino del Siviglia: Monchi ci prova

Dopo due settimane dall’apertura della sessione invernale di calciomercato, la Roma ancora non è riuscita a mettere a segno un colpo che possa portare rinforzi tra le fila della squadra di Paulo Fonseca. Per quanto riguarda le uscite però, arriva un nuovo interesse dalla Spagna per un calciatore giallorosso.

Infatti, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.com’, il Siviglia avrebbe messo gli occhi su Carles Perez. L’ex direttore sportivo della Roma Monchi, adesso con i lusitani, avrebbe inserito tra gli obiettivi l’esterno spagnolo arrivato dal Barcellona un anno fa. Naturalmente la Roma prima di cederlo dovrebbe pensare a chiudere un colpo per rimpiazzarlo, visto che la fascia destra al momento sembrerebbe già essere quella più problematica.