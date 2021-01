Il calciatore della Roma sembrava essere finito nel mirino di un club estero, ma arriva la smentita: nessun contatto

Il calciomercato invernale è giunto alla metà della sua durata, mentre la Roma continua a cercare nuovi rinforzi. La società giallorossa dovrà capire anche quale sarà il destino di alcuni calciatori che faticano a trovare spazio in rosa, come Amadou Diawara.

Infatti il centrocampista arrivato dal Napoli ha perso il suo posto in campo dopo l’ascesa di Gonzalo Villar, che si è conquistato il posto da titolare nell’undici di Fonseca. Il calciatore sembrava essere finito nel mirino di un club estero, ma arriva la smentita.

Calciomercato Roma, futuro Diawara: smentiti i contatti con il Fenerbahce

L’addio di Amadou Diawara dalla Roma sembrerebbe essere sempre più lontano. Infatti il centrocampista giallorosso in questa stagione sta faticando sempre di più a trovare spazio e minutaggio, con l’ultima presenza in campo che risale 13 dicembre, quando è entrato in campo contro il Bologna per un solo minuto.

Nelle ultime settimane si era parlato di un interesse del Verona e del Fenerbahce per l’ex Napoli, ma arriva la smentita. Infatti secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, il club turco non avrebbe mai contattato la Roma per Diawara, né tanto meno formulato offerte per acquistarlo. Sembrerebbe dunque essere sempre più vicina la permanenza in giallorosso del centrocampista.