Calciomercato Roma, Friedkin non si arrende: l’acquisto per la Champions

Calciomercato Roma, il presidente Friedkin reagisce alla batosta nel derby contro la Lazio e non si arrende: ecco l’obiettivo per provare a conquistare un posto nella prossima Champions League.

La batosta nel primo derby della sua gestione non basta per mandare giù il presidente Friedkin. Il tempo per porre rimedio alla sconfitta per 3-0 contro la Lazio e riuscire quanto meno a qualificarsi per la prossima Champions League c’è tutto. E ora con Tiago Pinto in qualità di nuovo general manager la Roma può partire all’assalto dei rinforzi giusti per completare la squadra. Nonostante i pessimi risultati negli scontri diretti, Fonseca resterà al suo posto. E l’obiettivo è quello di portargli quelle pedine in grado di completare la rosa, senza più scusanti su eventuali nuovi fallimenti.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, quanti problemi: Pinto in azione. Ma c’è una bella notizia

Calciomercato Roma, incontro per il “Papu” Gomez

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, oggi ci sarà un incontro tra Roma e Atalanta per parlare del possibile trasferimento del “Papu” Gomez in giallorosso. Le difficoltà sono parecchie, a cominciare da quelle economiche visto che il club bergamasco chiede 15 milioni di euro per il suo cartellino. E non vuole di certo rinforzare una diretta concorrente nella corsa per la qualificazione alla prossima Champions League senza avere i soldi richiesti.

A due settimane dalla chiusura della sessione invernale del calciomercato di offerte reali per Gomez non ne sono arrivate. L’Inter – che sembrava in pole position – senza la cessione di Eriksen ormai improbabile non potrà fare altri movimenti. E la Roma proverà così ad approfittare di questa situazione per ottenere uno sconto e fare l’affare.