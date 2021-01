Calciomercato Roma, l’ostacolo sulla strada per El Shaarawy

Per il calciomercato della Roma questi sono giorni davvero molto importanti. Si cercano rinforzi per la rosa guidata da Paulo Fonseca.

Non sono ore facili per la squadra e per i tifosi giallorossi, che sperano di cancellare al più presto l’amara e netta sconfitta patita nel derby contro la Lazio. In chiave mercato il tempo inizia a stringere per i rinforzi da regalare al tecnico, con il nuovo gm Tiago Pinto al lavoro. La priorità rimane quella di un attaccante e trequartista, che sappia abbinare tecnica e velocità. E poi si cercherà anche un esterno destro, senza ovviamente spendere delle somme troppo alte.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, un acquisto per rilanciarsi per la Champions

LEGGI ANCHE –>Roma, tutti sotto esame: non solo Fonseca nel mirino

Calciomercato Roma, lo Shangai non molla El Shaarawy

In attacco la priorità si chiama El Shaarawy. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club attende notizie dalla Cina, dove l’entourage del calciatore sta lavorando per arrivare alla risoluzione del contratto con lo Shanghai Shenhua, società che detiene il cartellino del Faraone. Missione non semplice, perché i cinesi vorrebbero recuperare almeno un paio di milioni dalla cessione del calciatore, consapevoli della volontà del numero 92 di voler tornare a giocare in Italia. Visto l’ostacolo ancora alto da superare la Roma non molla comunque la pista Bernard, valutato 12 milioni dall’Everton. Un prezzo da abbattere inserendo nella trattativa Olsen.