Roma, è fatta per l’accordo con lo sponsor tecnico

La Roma pensa non solo al campo, ma anche a programmare il suo futuro. Con la famiglia Friedkin che è costantemente al lavoro.

L’obiettivo della nuova proprietà americana è quello ovviamente di regalare dei trofei ai loro tifosi, grazie ad una squadra sempre più competitiva. Ma non solo. C’è la vicenda stadio da risolvere al più presto per regalare una nuova casa ai supporters e alla squadra. Mentre per quanto riguarda la questione legata allo sponsor tecnico sembra essere vicino l’accordo con la nuova azienda che dovrà vestire la Roma.

Roma, sarà la New Balance lo sponsor tecnico

Come riporta anche il Corriere dello Sport, ormai sembra essere fatta la scelta. Sarà la New Balance il nuovo sponsor tecnico dei giallorossi. L’azienda americana avrebbe già fatto visionare alla dirigenza quattro maglie per la prossima stagione. L’introito per la società si aggirerà attorno ai 4 milioni di euro, ma con una percentuale alta legata anche alle vendite del materiale d’abbigliamento riservato anche ai tifosi. Magliette, felpe, tute e quant’altro per accontentare le richieste degli sportivi, rigorosamente di colore giallorosso.