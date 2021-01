Roma, le scuse di Luis Alberto a Villar: ecco perché

La Roma ieri sera ha incassato una sconfitta davvero pesante nel derby contro la Lazio, sconfitta che andrà cancellata al più presto.

Per i giallorossi una serata da incubo, mai capaci di impensierire i biancocelesti in uno dei match più attesi di questo mese di gennaio. Al contrario per Luis Alberto è stata una serata magica, visto che il calciatore laziale è stato autore di una doppietta. Sui social ovviamente nel post gara non sono mancati commenti e sfottò. E tra questi anche uno che ha creato ancor più malumore tra i tifosi giallorossi.

Roma, il laziale Luis Alberto si scusa con Villar

Tuttavia poche ore lo stesso Luis Alberto si è voluto scusare con tutti. “Ieri sera, senza rendermene conto, ho ripostato tra le mie storie una foto nella quale si insultava Gonzalo Villar. Non l’ho visto, e dopo avergli chiesto scusa in privato per questo errore, volevo farlo anche pubblicamente. Sono assolutamente contro qualsiasi mancanza di rispetto di questo tipo. Gonzalo è una grande persona e il nostro rapporto è molto buono” ha scritto il centrocampista della Lazio sui social.