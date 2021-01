Roma, contro lo Spezia in Coppa formazione rivoluzionata

La Roma deve smaltire al più presto il ko patito nel derby e rilanciarsi in vista della prossima partita, l’impegno di Coppa Italia.

Martedì sera i giallorossi di Paulo Fonseca, finito nel mirino della critica dopo il ko con i biancocelesti, affronteranno all’Olimpico lo Spezia. Una squadra assolutamente da non sottovalutare, considerati i risultati in trasferta ottenuti dai liguri, capaci anche di imporsi al San Paolo contro il Napoli. Massima concentrazione per una Roma che in Coppa Italia dovrà cercare di andare avanti, è un obiettivo importante ancor più dopo la disfatta nel derby della Capitale.

Roma, Kumbulla e Cristante prenotano una maglia

Per l’occasione sicuramente ci sarà una formazione rivoluzionata della Roma in campo. In difesa giocherà Mancini, che nel match successivo di serie A (di nuovo contro lo Spezia) sarà squalificato. Riposo invece per Ibanez, assolutamente in confusione contro i biancocelesti, e per uno Smalling anch’egli non al meglio. Sicuro titolare sarà Kumbulla, che proverà a sfruttare l’occasione, e con lui scenderà in campo dall’inizio anche Cristante. Diawara, Carles Perez e Borja Mayoral sperano anch’essi di trovare spazio, mentre un po’ di riposo è necessario per Mkhitaryan e Pellegrini.